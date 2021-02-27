سوريا تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفورى لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها

دمشق /أ ش أ/

طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته والتحرك الفورى لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضى السورية ومنع تكرارها.

وذكرت وزارة الخارجية السورية - فى رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بعد قصف أمريكى لمواقع فى محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة أول أمس - "أن هذا العدوان السافر يعد حلقة جديدة فى سلسلة اعتداءات القوات الأمريكية المتكررة تحت ذرائع واهية أو مبررات مخجلة".

وشددت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السورية - على أن "هذا العدوان يتناقض مع الدور المفترض بالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها عضواً دائماً فى مجلس الأمن المعنى بصون السلم والأمن الدوليين".

ولفتت إلى أن "هذا العدوان سيؤدى إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع فى المنطقة كما أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التى يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحفاظ على وحدة أرض وسيادة واستقلال سوريا".

وطالبت الوزارة مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفورى لوقف عضو دائم فيه عن الاستمرار بعدوانه وجرائمه بحق دولة ذات سيادة وعضو مؤسس للأمم المتحدة ومنع تكرار هذه السياسات العدوانية التى لن تؤدى إلا لنشر الفوضى وتدمير البنى التحتية السورية وزيادة التوتر فى المنطقة والعالم.