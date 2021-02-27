"رى الشرقية": تبطين وتأهيل 100 ترعة بطول 415 كم بتكلفة 1.400 مليار جنيه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إن عملية تبطين وتأهيل الترع يتم على مرحلتين بدأت بالفعل المرحلة الأولى والتى تشهد حاليًا تبطين وتأهيل 100 ترعة بطول 415 كيلو مترًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، ويتم تنفيذ هذه المرحلة خلال عامين وأن المرحلة الثانية يتم فيها تبطين وتأهيل 1400 كيلو متر خلال 3 سنوات بإجمالى تكلفة 4 مليارات ونصف جنيه من ضمنها تكلفة المرحلة الأولى، وأنه يتم تحديد الترع من خلال المهندسين المختصين وفرق العمل بمديرية وإدارات الرى بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الرى بالشرقية إلى أنه يتم اختيار الترع التى يكون عمقها أقل من 6 أمتار، وذلك لحل مشاكل المزارعين التى توجد أراضيهم على نهايات الترع وتقدموا بكم هائل من الشكاوى، كما راعت وزارة الرى ايضا عدم وجود جسور على الترع وكذلك الترع التى لا يوجد عليها مأخذ مياه للشرب حتى لا تتوقف المحطات عن العمل.

وأوضح اللبان أن العمل فى تبطين الترع يتم فى جميع مراكز المحافظة على قدم وساق لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

ولفت اللبان، إلى أن وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة قامت بتشجيع المواطنين على استخدام الرى الحديث بدلاً من الرى الغمر ترشيداً لاستهلاك المياه وماله من فوائد على المنتفعين بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك تساعد فى توفير العمال والأسمدة ومساحة الأرض، مؤكداً ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الموارد المائية وحسن إدارتها والحفاظ عليها من التعديات.