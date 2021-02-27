اليوم السابع
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رفع كفاءة شارع داير الناحية بميت خلف فى المنوفية بتكلفة 650 ألف جنيه

السبت، 27 فبراير 2021 01:41 م
رفع كفاءة شارع داير الناحية بميت خلف فى المنوفية بتكلفة 650 ألف جنيه رصف الطرق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية ، أنه جارى رفع كفاءة شارع داير الناحية من أول المصيلحة – ميت خلف حتى مقابر ميت خلف ، بطول 500 متر مركز شبين الكوم ، بتكلفة إجمالية قدرها 650 ألف جنية ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% ، وذلك بمبلغ وقدره 390 ألف جنية .

وكان المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية ، قد أكد أنه جارى رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية بميت بره مركز قويسنا ، بطول 500 متر ، وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 20% وذلك بمبلغ 200ألف جنيه .

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم الإنتهاء من فرد طبقة الأساس بمشروع إعادة رصف طريق جزيرة أبو نشابة مركز السادات بتكلفة إجمالية (3) مليون و(500) الف جنية بطول ( 1750 ) متر ، وبمتوسط عرض ( 7 ) متر وجارى تسليمها تمهيدا لمرحلة وضع طبقة الأسفلت ، فضلا عن إدراج إستكمال باقى الطريق بمسافة (500) متر ضمن مقترحات خطة المحافظة للعام المالى 2021/2022 للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى وتيسيراً عليهم.

جاء ذلك عقب وعد محافظ المنوفية لأهالى أبو نشابة أثناء زيارته لهم ، وإستجابة منه لشكواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحسين الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، مشيراً إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة  .

 

 


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