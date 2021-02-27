رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد امتحانات النقل والابتدائى والثانوى.. صور

وشدد الدكتور خليفة إبراهيم، على توفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحان ؛ مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد لتنظيم الامتحانات.

وكان قد عقد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماعا بمديري المراحل والإدارات التعليمية وبحضور وكيلي المنطقة الشرعي والثقافي ومدير الامتحانات، وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 م وفقاً للضوابط التي أعلن عنها وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وناقش الاجتماع ضرورة التأكيد على الإدارات والمعاهد باتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والفنية بامتحانات النقل والشهادة الإعدادية والالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان؛ وألا يزيد عدد الطلاب في كل لجنة امتحان عن "14" طالبا ومنع الدخول للجنة بدون كمامة، والتأكد من وجود جهاز قياس الحرارة والانتظام في استخدامه باللجنة ؛ وتوفير المطهرات اللازمة للمعاهد واللجان؛ وتواجد زائرة صحية بكل لجنة، وتوزيع المطهرات ولا يسمح بالمحمول لأي فرد غير رئيس اللجنة وينبه بأنه في حال أي عقبات أو استفسارات يتم الاتصال بغرفة بالمنطقة المنعقدة بشكل دائم.