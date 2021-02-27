اليوم السابع
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رئيس زيمبابوى يؤكد أن بلاده تسير على طريق النمو الاقتصادى رغم تداعيات كورونا

السبت، 27 فبراير 2021 08:10 م
رئيس زيمبابوى يؤكد أن بلاده تسير على طريق النمو الاقتصادى رغم تداعيات كورونا إيمرسون إمنانجاجوا رئيس زيمبابوى
هرارى /أ ش أ/

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أكد رئيس زيمبابوى إيمرسون إمنانجاجوا، أن بلاده تسير على طريق النمو الاقتصادي، على الرغم من تداعيات تفشى وباء فيروس كورونا كوفيد – 19 وآثاره المدمرة.

وقال رئيس زيمبابوي، فى كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسى للحزب الحاكم ونقلها التليفزيون الرسمى اليوم، إنه "يتعين على الدولة استلهام روح ماضيها البطولى الذى أدى إلى إقصاء النظام العنصري".

وأضاف: "ينبغى أن تسود هذه الروح فى هذه الأوقات غير المسبوقة التى يتفشى فيها وباء كورونا، ويجب علينا الوقوف معا من أجل مكافحة هذا الوباء".

وتابع قائلا: "إن لدينا التزاما باستكمال مسارنا نحو تحقيق المزيد من الرخاء لزيمبابوى من أجل أجيال المواطنين فى الحاضر والمستقبل".

وقال: "على الرغم من تفشى وباء كورونا، فإننى أشعر بسرور لأن بلادنا مهيئة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة القدرات فى قطاع التصنيع".

وأضاف: "إننا نسير من قوة إلى قوة، ونقوم بالبناء على ما حققناه من نجاح، ونحول أقوالنا إلى أفعال، ونعتقد أن الاقتصاد هو الذى يساعد على الفوز بأصوات الناخبين وليس السياسة فقط".

وأشار رئيس زيمبابوى إلى أن الحزب الحاكم يبرهن يوميا أنه حزب المستقبل وحزب الشعب وأنه ملتزم بتحقيق الرخاء للمواطنين من خلال العمل الجاد والتزام الشفافية ومبدأ المحاسبة وتعزيز دور المؤسسات الوطنية.

 


رئيس زيمبابوى

أخبار زيمبابوى

النمو الاقتصادى

تداعيات كورونا

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