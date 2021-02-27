اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 01:20 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2020 - 2021 فى كليتى الزراعة والصيدلة ، برفقة الدكتور حسن يونس ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور رمضان الدومانى ، عميد كلية الصيدلة ، والدكتور يحيى عيد القائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالكامل ، التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات، وتهيئة المُناخ النفسى المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد دسوقى ، بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى التى أقرها مجلس الجامعة كما أشاد بجهود المسؤولين فى الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء، موضحا أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من أداء الإمتحان من إجراء الكشف الحرارى وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان وكذلك توفير لجنة طبية فى كل لجنة إمتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية .

وأكد رئيس الجامعة انتظام الامتحانات وفق الضوابط التى أقرها مجلس الجامعة ، مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.

 

جانب من عقد الامتحانات
جانب من عقد الامتحانات

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع الاكمتحانات
رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع الامتحانات

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ

امتحانات الفصل الدراسة الأول

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات

انتظام سير الامتحانات بجامعة كفر الشيخ

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