رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير الامتحانات ويوزع الورود والشكولاتة على الطلاب.. لايف

جاء ذلك خلال تفقده لسير إجراء الامتحانات بالمجمع العلمى للجامعة والذى رصده "اليوم السابع" من خلال بث مباشر.

ووزع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الورود والحلوى على الطلاب داخل المدرجات لرفع روحهم المعنوية.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، أنه تم توزيع الشيوكولاته على الطلاب، أثناء الامتحانات لتهيئة الأجواء النفسية لهم وتقليل التوتر والضغط العصبى، وذلك لما فى الحلوى من مواد عضوية تساعد على ذلك.

ووجه رئيس جامعة دمنهور، بتفعيل الإجراءات الوقائية داخل كافة مرافق الجامعة ورفع كفاءة بوابة التعقيم الذاتي مع رصد أى حالات مرضية خلال الامتحانات والتعامل معها بشكل فورى.