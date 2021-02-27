اليوم السابع
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رئيس جامعة المنيا: بدء الامتحانات لأقسام محددة اليوم.. والإثنين جميع الكليات

السبت، 27 فبراير 2021 11:29 ص
رئيس جامعة المنيا: بدء الامتحانات لأقسام محددة اليوم.. والإثنين جميع الكليات الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بدأت اليوم الامتحانات بجامعة المنيا، لكن بشكل مصغر فى بعض الكليات مثل "كلية الهندسة فى أقسام محدده"، ولفت إلى أن الامتحانات سوف تبدأ بشكل فعلى بدأ من يوم الاثنين المقبل لجميع الكليات.

وأضاف أن الجامعة استعدت بشكل كبير للامتحانات من خلال الإجراءات الاحترازية، وأضاف أن الامتحانات سوف تستمر ثلاثة أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوي والعملي.

وأكد رئيس جامعة المنيا على السير قدما لتنفيذ منظومة التعليم الهجين ، والبدء في رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة التعليمية ، وكذلك إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني ، طبقاً لآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطاً للدراسة بها.


جامعة المنيا

امتحانات كليات جامعة المنيا

امتحانات الفصل الدراسى الاول

المنيا

رئيس جامعة المنيا

امتحانات جامعة المنيا يوم الاثنين

الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى

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