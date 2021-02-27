رئيس جامعة المنوفية يتابع لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

المنوفية - محمود شاكر

انطلقت اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة المنوفية، وقام الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة ونائباه الدكتور نانسى أسعد، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرها مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الامتحانات.

كما اطمأن رئيس الجامعة، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم .

وشملت جولة رئيس الجامعة ، تابعة توزيع الجداول بحيث تضمن عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات فى ذات الفترة ، وتوفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات ، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان امتحانات، تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، وتكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج ، وإرتداء الكمامات، التأكيد على الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حرارتهم (بين) كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب،والتأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات مع الالتزام التام بوجود مسافة (2) متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات، توفير ماسكات واقية (كمامات) للطلاب والملاحظين باللجان فى حالة تلف الكمامات الخاصة بهم، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان، بالإضافة إلى تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها فضلاً عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم.



امتحانات الفصل الدراسى الاول بجامعة المنوفية



بوابات التعقيم بجامعة المنوفية



رئيس جامعة المنوفية يتفقد الاجراءات بالجامعة