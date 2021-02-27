رئيس جامعة القاهرة: تعديل 1325 لائحة دراسية للسماح بعقد الامتحانات أون لاين

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة تتم بالتبادل بين الكليات وذلك لتجنب الزحام وضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف الخشت فى تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لكلية طب قصر العينى، أن الجامعة خلال أغسطس الماضى من تعديل لوائح 1325 دراسية وذلك للسماح بإجراء امتحانات اون لاين.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة منحت الطلاب الحق فى اختيار آلية إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول سواء كانت اون لاين أو حضوريا لافتا إلى أن هناك عدد من الكليات تجرى الامتحانات اون لاين والأخرى فصلت إجراؤها حضوريا .

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن جامعة القاهرة تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الامتحانات خاصة وأن الجامعة تمتلك الخبرة من تجربة إتمام امتحانات نهاية العام الجامعى الماضى لطلاب السنوات النهائية .

وذكر الدكتور محمد الخشت أن هناك فرصة ثانية للطلاب المعتذرين عن الامتحانات بموجب عذر مقبول، لافتا إلى أن هناك فرصة ثانية للطلاب الممتحنين بنظام الأون لاين .

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وزعت 20 الف تابلت على الكليات خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الجامعة نمتلك اكبر منصة تعليمية ذكية على مستوى العالم تضم مجموعة من المكونات والتطبيقات العالمية على أعلى متوسطة وتم تجهيز قواعد البيانات لطلاب الجامعة خاصة وأن الجامعة تضم نحو 270 الف طالب مؤكدا.ان التعليم الالكترونى ليس رفع محتوى رقمى ولكنه تعليم تفاعل بين الطالب وأستاذ المادة .