رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على الإجراءات الاحترازية.. صور

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، بدء أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/ 2021م، بكليات قطاع الدَّراسة والتى شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.

الجولة التفقدية تأتى فى إطار متابعة رئيس الجامعة انضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد رئيس الجامعة -خلال الجولة- على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم فى أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال تفقده للكليات أشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التى عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتى طبقتها الكليات والمتمثلة فى رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مبانى الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

وتأكد رئيس الجامعة من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبى الجامعة فى مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الله محى عزب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سالم السكرى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وفى نهاية الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التى وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.