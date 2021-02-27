رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسى حافظ على حقوق العمال أعمدة الصناعة

أشاد جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإنجازات القومية العملاقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتأكيد على حقوق العمال الذين هم أعمدة الصناعات الوطنية فى كافة الأنشطة والمجالات التنموية لدعم النهضة الحضارية .

وقال المراغى، خلال مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العامة للصناعات الهندسية والمدنية، أن الإنجازات والمواقف المشرفة لصالح الوطن ولصالح العمال تجعلنا أكثر قوة وحريصون على الوحدة لصالح بلدنا تأكيدا لمبادئنا وقيمنا النقابية وايماننا بأنه لا يضيع حق وراء مطالب نؤكد دائما مع توجهات القيادة السياسية ونقول لا الخصخصة للشركات المملوكة بالدولة ولا للبيع للأصول التاريخية ونعم للتطوير ونرفض أى قرار يأتى بالإضرار لمصلحة الوطن والعمال.

وقال المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة والمؤتمر أن المواقف التى تواجها الآن تتطلب منا نحن عمال مصر بأن تكون على يقظة تامة ونعمل بأخلاق حفاظا على منشأتنا العملاقة، مشددا أمام المؤتمر الذى حضره وفود نقابية عربية من سوريا والعراق والسودان أن مواقفنا لن تتغير وسنعمل لمواجهة مخططات تخسير وتصفية القلاع الصناعية والوقوف ضد كل التشريعات التى أستخدمها البعض لهذا الغرض غير الوطني.

وأعلن رفضه لمسودة اللائحة الجديدة لقانون قطاع الإهمال رقم 185لسنة 2020 التى تهمس دور العمال الذين يحتلون أحد الأضلاع الثلاث بجانب الحكومة والإدارة مجددا رفض قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة المعدنية بتصفية الحديد والصلب.