رئيسة وزراء الدنمارك تشيد بنائبة بايدن: تعمل لمستقبل أفضل لجميع الأمريكيين

محمد تهامى زكى

أعربت ميت فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، عن سعادتها بالمكالمة الهاتفية التى أجرتها مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، مؤكدة أن الحديث معها كان جيدا، وأنها مصدر إلهام للعديد من المواطنين فى الولايات المتحدة الأمريكية.



ميت فريدريكسن

وقالت ميت، عبر حسابها على انستجرام: "شكرا لك على الحديث الجيد والملهم، تحدثت مع كامالا هاريس، أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة، إنها مصدر إلهام للعديد من الأمريكيين، ناضلت من أجل أولئك الذين لديهم الأقل للحصول على فرص أفضل، عملت على ضمان التأمين الصحى للجميع، الجهود التى تبذلها من أجل مستقبل أفضل للجميع دون النظر إلى الجنس أو اللون، مما جعل الكثير يتعاطف معها".



كامالا هاريس

وتابعت ميت: "حديثى مع كامالا هاريس، أكد انطباعى بأنها وجو بايدن سيكونان قوة موحدة قوية فى الولايات المتحدة، سيعملون بإخلاص لإحداث تغيير إيجابى لأمريكا بأكملها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة المناخ، إننى أتطلع إلى العمل عن كثب مع كل من جو بايدن وكمالا هاريس".



رئيسة وزراء الدنمارك

وكان البيت البيض، قال فى بيان نشره عبر موقعه الرسمى، ذكر فيه أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، تحدثت، أمس الجمعة، مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، وأعربت عن التزامها بتعزيز التحالف الراسخ بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة.



بيان البيت البيض

وأشار البيان، إلى أن هاريس وفريدريكسن، اتفقت على الحاجة إلى تعاون وثيق ثنائى ومتعدد الأطراف لمواجهة كورونا ومكافحة تغير المناخ وتعزيز المصالح المشتركة فى القطب الشمالى وتعزيز أمن الطاقة.