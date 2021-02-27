اليوم السابع
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ختام فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 04:20 م
ختام فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم.. صور فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، ختام فاعليات ورشة عمل لصناعة الجلود لعضوات نادي الفتاة، وذلك بمركز شباب مرسى علم .

وأشاد رئيس مدينة مرسى علم بمشروع ورشة عمل لصناعة الجلود بمركز شباب مرسي علم لعضوات أندية الفتاة وذلك ضمن خطة نادي الفتاة للعام المالي 2021/2020  ادار الورشة الاستاذة عفاف احمداني .

وأكد أهمية دور مراكز الشباب في التنمية البدنية والفكرية للطلائع والشباب وزيادة قدراتهم ، بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة .

وأوضح رئيس المدينة أن الشباب هم القوة الحقيقية والمحركة لتنمية المجتمع وتقدمه بمختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية .

 

فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم (1)
ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم 

 

فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم (2)
فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم 

 

فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم (3)
فاعليات ورشة العمل 

 


مرسى علم

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البحر الاحمر

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