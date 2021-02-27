ختام فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، ختام فاعليات ورشة عمل لصناعة الجلود لعضوات نادي الفتاة، وذلك بمركز شباب مرسى علم .

وأشاد رئيس مدينة مرسى علم بمشروع ورشة عمل لصناعة الجلود بمركز شباب مرسي علم لعضوات أندية الفتاة وذلك ضمن خطة نادي الفتاة للعام المالي 2021/2020 ادار الورشة الاستاذة عفاف احمداني .

وأكد أهمية دور مراكز الشباب في التنمية البدنية والفكرية للطلائع والشباب وزيادة قدراتهم ، بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة .

وأوضح رئيس المدينة أن الشباب هم القوة الحقيقية والمحركة لتنمية المجتمع وتقدمه بمختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية .



ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم



فاعليات ورشة العمل لصناعة الجلود بمدينة مرسى علم