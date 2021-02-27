وأضاف المصدر العراقي أن "الموعد المقترح للتأجيل الجديد سيكون في أبريل من عام 2022"، وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المبكرة في الـ6 من يونيو المقبل، إلا أن الحكومة العراقية أجلتها إلى الـ10 من أكتوبر المقبل.