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كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن وجود حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى عام 2022، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المصدر - الذي لم تسمه - قوله إن "الانتخابات قد تؤجل من جديد لظروف عديدة منها الأوضاع الاقتصادية وعدم اكتمال الاستعدادات لها فضلا عن وجود رغبة سياسية لإجرائها في العام المقبل".