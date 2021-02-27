حملات تموينية لضبط الأسواق والتصدى للغش التجارى بسفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت إدارة تموين سفاجا، اليوم السبت، حملة تفتيشية على المخابز والأسواق بهدف ضبط الأسعار، حيث تمت متابعة تلك الحملات من جانب هدى مغربى رئيس مدينة سفاجا.

من جانبها قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن الحملة قامت بالمرور على المخابز البلدية بالمدينة؛ للتأكد من توافر الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان المقررة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين عدم حمل شهادة صحيه وعدد 1 محضر عدم اعلان عن الأسعار فى جولة على المحلات التجارية والاسواق بالمدينة.

وأضافت أن الحملات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



حملات تموينية لضبط الأسواق والتصدى لغش التجار بسفاجا



حملات تموينية بسفاجا