حفظ التحقيق فى وفاة سيدة مختنقة ببخار الماء فى الجيزة لعدم وجود شبهة جنائية

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حفظ التحقيقات فى واقعة مصرع ربة منزل داخل شقتها بالجيزة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأن المتوفاة تعرضت للاختناق خلال استحمامها، بسبب استنشاقها بخار الماء الساخن.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة المتوفاة، الذين لم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاتها، كما تسلمت تقريرا طبيا أكد عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وعليه أصدرت النيابة تصريحا بالدفن.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل حمام شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال استحمامها بماء ساخن، تعرضت لاختناق، نتيجة استنشاقها بخار الماء. وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.