اليوم السابع
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حجز قضية 16 متهمًا في أحداث ميدان الشهداء للحكم.. زى النهارده

السبت، 27 فبراير 2021 09:00 م
حجز قضية 16 متهمًا في أحداث ميدان الشهداء للحكم.. زى النهارده المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 5 سنوات، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، جلسة محاكمة 16 متهمًا، بينهم الإخوانيان رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب المنحل، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، للنطق بالحكم.

 

وكان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون ويحيى شاهين وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

 

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


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