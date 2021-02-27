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حبس ربة منزل بكفر الشيخ سنة مع الشغل بتهمة الزنا

السبت، 27 فبراير 2021 02:35 م
حبس ربة منزل بكفر الشيخ سنة مع الشغل بتهمة الزنا حبس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ الجزئية، برئاسة المستشار محمود منصور، على "س.م.ي"33 سنة صاحبة الـ73 فيديو، المتهمة بجريمة الزنا، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها 200 جنيه.

وكانت المتهمة خلال التحقيقات اعترفت بوجود علاقة بينها وبين صاحب العمل المصري بإحدى الدول العربية، ولكنها أنكرت أن تكون تلك السيدة التي بالفيديوهات والتي تمارس الرذيلة، واعترفت بـ3 فيديوهات رقص لها، كانوا على محمولها، واعترفت بمجموعة صور لها مع عشيقها.

وعلى جانب آخر أقامت المتهمة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالنفقة لها ولطفليها الصغيرين، و دعوى تبديد منقولات زوجية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقدم رائد نوفل، محامى الزوج، الذي يتهم زوجته "س.م.ي"، صاحبة الـ73 فيديو بالزنا وإقامة علاقات جنسية متعددة، بلاغاً إلى نيابة بندر كفر الشيخ  ضد 4 فتيات من 4 محافظات "ف.أ.ع.إ" وشهرتها رانيا من محافظة الشرقية، و"س.م.م.م" من محافظة الإسكندرية، و"أ.ح.ح" من محافظة أسيوط، و"س.ش.ع" من محافظة القاهرة متضمناً "فلاشة" تحتوى على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، متهما الفتيات الأربع  بممارسة الرذيلة مقابل أجر في إحدى الدول العربية.

وبسؤال الزوج قال إنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة؛ تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بين زوجته وأحد الأشخاص، وتحتوي على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطع فيديو إباحي تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و 49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدولة العربية، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث الإنترنت بطنطا، وحرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ.
 

 


كفر الشيخ

تحقيقات

فيديوهات

جريمة الزنا

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