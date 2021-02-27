اليوم السابع
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حاكم دبي يعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة فى حكومة الإمارات

السبت، 27 فبراير 2021 10:25 ص
حاكم دبي يعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة فى حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي
وكالات

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.
 
وقال في حسابه على تويتر" بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات .. كل التوفيق للأخ حمد في مهامه الجديدة "..
 
وأضاف" كما صدر اليوم أيضا مرسوم بتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير .. الأخ خليفة عضو رئيسي في فريقي... وفقهم الله جميعاً لخدمة البلاد والعباد ".

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حمد مبارك الشامسي

حكومة الإمارات

الإمارات

محمد بن راشد

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