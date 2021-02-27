اليوم السابع
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جيروزاليم بوست: قد يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون فى إسرائيل ضد كورونا

السبت، 27 فبراير 2021 08:03 م
جيروزاليم بوست: قد يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون فى إسرائيل ضد كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رام الله /أ ش أ/

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قال مسؤول كبير فى صندوق التأمين الصحى الإسرائيلى لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون فى إسرائيل بلقاحات موديرنا ضد فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تخصيص حوالى 5000 لقاح موديرنا للسلطة الفلسطينية لتلقيح العاملين فى مجال الرعاية الصحية، ولم يتم تسليم سوى 2000 لقاح منها.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المسئول تأتى بعد أن زار العديد من كبار المسؤولين الصحيين الإسرائيليين، نظراءهم الفلسطينيين فى رام الله لتقييم الوضع هناك فيما يتعلق بوباء كوفيد-19 حيث قالت وزارة الصحة فى بيان "ندرك أن إسرائيل والفلسطينيين يعيشون فى منطقة واحدة وأن تفشى الوباء بين السلطة الفلسطينية قد يؤثر أيضًا على معدل الإصابة بين السكان الإسرائيليين، ولهذا زار كبار المسؤولين فى الوزارة وزارة الصحة الفلسطينية وتلقوا إحاطة حول وضع فيروس كورونا."

 


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