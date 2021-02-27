جونسون يرفض التحول الدائم للعمل من المنزل فى بريطانيا بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

تنبأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعودة الموظفين إلى مكاتبهم خلال أشهر قليلة رافضا فكرة أن الاغلاق الذى تسبب فيه تفشى كورونا سيؤدى إلى تحول دائم نحو العمل من المنزل.

في حديثه في مؤتمر لصناعة السكك الحديدية، أكد رئيس الوزراء، أنه واثق من أن العمال سيعودون إلى أنماط العمل التقليدية عندما يتم تخفيف قيود الإغلاق.

وقال: "أعلم أن بعض الأشخاص قد يتخيلون أن جميع المؤتمرات ستكون على هذا النحو، أو تعقد عبر Zoom، أو Teams أو ما لديك وعلينا الاستعداد لعصر جديد لا يتحرك فيه الأشخاص، ويفعلون الأشياء عن بُعد، لم يعد يتنقل".

وأضاف: "فى غضون بضعة أشهر قصيرة، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، سنقوم في المملكة المتحدة بإعادة فتح اقتصادنا، وبعد ذلك، صدقونى، سوف ينشغل الشعب البريطاني مرة أخرى برغبتهم فى الاجتماع الحقيقى وجهًا لوجه الذي يحدث فرقًا كبيرًا في الصفقة أو أيًا كان".

ومن المتوقع، أن توجه الحكومة الناس لمواصلة العمل عن بعد حتى 21 يونيو، حيث من المقرر أن تنتهي قيود الإغلاق الأوسع.

قال رئيس شبكة السكك الحديد في بريطانيا، إن الوباء سرّع التغييرات الحالية في أنماط التنقل، مضيفًا أن مبيعات التذاكر الموسمية قد انخفضت بشكل كبير حتى قبل أن يضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض رئيس بنك جولدمان ساكس أيضًا فكرة أن العمل من المنزل سيصبح "الوضع الطبيعي الجديد"، واصفًا ذلك بأنه "انحراف".

نظرًا لوجود أقل من 10% من موظفي بنك جولدمان ساكس في المكتب طوال عام 2020، قال ديقيد سولومون، إن العمل عن بُعد لا يتناسب مع ثقافة العمل في البنك.

ومع ذلك، أعلنت شركات أخرى بما في ذلك مايكروسوفت وفيس بوك وتويتر، أن موظفيها سيكون لديهم خيار العمل من المنزل بشكل دائم.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، سافر أقل من نصف البالغين في المملكة المتحدة للعمل في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير. سافر حوالي 47% إلى العمل، إما يوميًا أو بالاشتراك مع العمل عن بُعد، وعمل 36% من المنزل.