اليوم السابع
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جدول امتحانات الصف الاول الثانوى. . بدأت اليوم وتنتهى 8 مارس

السبت، 27 فبراير 2021 10:46 ص
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى. . بدأت اليوم وتنتهى 8 مارس امتحانات
كتب ــ محمود طه حسين

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جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

 
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي. . ينشر "اليوم السابع" فى السطور التالية جدول الامتحان إلكترونيا فى المدارس الثانوى، لطلاب الصف الأول الثانوى حيث يؤدى الطلاب اليوم السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.

ويبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة، ويؤدى الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا ومدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة، كما أن مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة، وفى يوم الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية وزمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة ووقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

 
ويمتحن الطلاب يوم السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء ويتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة، وفى 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء، لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.
 
وشددت مصادر على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى اللجان، و تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.
 
 

امتحانات اولى ثانوى الترم الاول

جدول امتحان اولى ثانوى 2021

الامتحانات الالكترونية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

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