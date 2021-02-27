جامعة الزقازيق: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب أثناء الامتحانات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المكثفة استعداداً لبدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/22021 بمختلف كليات ومعاهد الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتهيئة المناخ المناسب لبدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بالجامعات مع الإلتزام بإتباع جميع الإجراءات الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

وأكد شعلان لليوم السابع أن المدن الجامعية ستبدأ فى استقبال الطلاب ممن سبق لهم الإقامة بالمدن أثناء فترة الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصورة مستمرة وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتم تسكين كل طالب فى غرفة خاصة منعاً للاختلاط وحرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن توفير أطقم طبية مقيمة بالمدن الجامعية لمتابعة الحالات التى قد تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح شعلان أن الجامعة حريصة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة أثناء فترة الامتحانات، من خلال الالتزام بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للقاعات ومنع التزاحم بالحرم الجامعى وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز الوحدات العلاجية بالكليات بالعدد الكافي من الأطباء وأطقم التمريض مع تشكيل فريق طبى للطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة لذلك.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق لـ"اليوم السابع" أن الجامعة سوف تستقبل الطلاب لأداء الامتحانات والذين عليهم الالتزام باتباع القواعد التى تم الإعلان عنها وذلك لضمان سلامتهم أثناء فترة الإمتحانات، ويجب على الطلاب الحرص على ارتداء الكمامات ومنع تداول الأدوات فيما بينهم فضلاً عن منع التجمع أو الانتظار داخل الحرم الجامعى قبل أوبعد موعد الإمتحان مع الإلتزام بعدم التزاحم عند الدخول و الخروج من البوابات المحددة لهم.