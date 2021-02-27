اليوم السابع
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تيسير حركة المرور بالطريق الدولى وإعادة سيارة الغاز المقلوبة لوضعها الطبيعى بكفر الشيخ

السبت، 27 فبراير 2021 08:30 م
تيسير حركة المرور بالطريق الدولى وإعادة سيارة الغاز المقلوبة لوضعها الطبيعى بكفر الشيخ رفع فنطاس الغاز
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكن رجال الحماية المدينة ومجلس مدينة مطوبس من رفع فنطاس الغاز المسال بالسيارة التي تحمل رقم "ل ب ع"7136 محملة بـ25 طن غاز مسال، بعد انقلابها على الطريق الدولي الساحلي وكانت متجهة لمصنع الغاز ببلطيم، ما أدى لإصابة سائقها بعدد من الإصابات، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة إرسال رافعات لإعادة السيارة لوضعها الطبيعى.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمتابعة إعادة السيارة لوضعه الطبيعي، واطمأن على سائقها إبراهيم متولى متولى مصطفى، والذي أصيب بكسر فقرتين وكدمات، ورافقت 3 سيارات حماية مدنية السيارة لتأمين الغاز.

 

 

 


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