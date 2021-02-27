توزيع شيكولاتة في أول أيام امتحانات الترم الأول بفرع جامعة بنها بالعبور.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول بفرع جامعة بنها بالعبور، اتباع إجراءات احترازية مشددة لضمان أمان وسلامة الطلاب في ظل ظروف استثنائية وتفشى فيروس كورونا المستجد، والقائمين على متابعة سير الامتحانات بالجامعة.

وشهد دخول طلاب برنامجى الميكروبيولوجى والنانو تكنولوجى الاصطفاف فى ثلاثة مسارات بمسافات آمنة بين الطلاب حفاظا على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى، إلى جانب تواجد أجهزة قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول لقاعات الامتحانات، مع توفير معقمات كحولية وكمامات للطلاب تم توزيعها على الطلاب، مع احترام مبدأ التباعد الاجتماعي داخل وخارج قاعات الامتحان.

وتفقد الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمى بالعبور، يرافقه الدكتور حازم عليوة، والدكتور ياسر نور الدين نائبى المدير الأكاديمى، اللجان والاطمئنان على سير الامتحانات والتشديد على ضرورة توفير مناخ صحى وآمن للطلاب.

وقام مسئولى الجامعة بتوزيع الشيكولاتة على الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، وذلك لإضفاء جو من الألفة والود فى تعاملات أعضاء لجان الامتحان مع الطلاب وعدم الإخلال بنظام وانضباط اللجان، إلى جانب رفع روح الخوف والقلق من الامتحانات عن الطلاب.

وأعرب الطلاب عن ارتياحهم للإجراءات التى تم اتخاذها وأنهم يتطلعون لاستمرار العمل بهذه الاجراءات خلال الفصل الدراسى الثانى.

امتحانات الفصل الدراس الأول بجامعة بنها بالعبور



تعقيم الطلاب وتوزيع الكمامات على الطلاب



توزيع شيكولاتة على الطلاب بالامتحانات



خلال امتحانات الطلاب بفرع العبور



خلال توزيع شيكولاته على الطلاب