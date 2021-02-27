اليوم السابع
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توزيع شيكولاتة في أول أيام امتحانات الترم الأول بفرع جامعة بنها بالعبور.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 03:10 م
توزيع شيكولاتة في أول أيام امتحانات الترم الأول بفرع جامعة بنها بالعبور.. صور توزيع شيكولاتة على الطلاب داخل الامتحان بفرع جامعة بنها بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول بفرع جامعة بنها بالعبور، اتباع إجراءات احترازية مشددة لضمان أمان وسلامة الطلاب في ظل ظروف استثنائية وتفشى فيروس كورونا المستجد، والقائمين على متابعة سير الامتحانات بالجامعة.

وشهد دخول طلاب برنامجى الميكروبيولوجى والنانو تكنولوجى الاصطفاف فى ثلاثة مسارات بمسافات آمنة بين الطلاب حفاظا على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى، إلى جانب تواجد أجهزة قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول لقاعات الامتحانات، مع توفير معقمات كحولية وكمامات للطلاب تم توزيعها على الطلاب، مع احترام مبدأ التباعد الاجتماعي داخل وخارج  قاعات الامتحان.

وتفقد الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمى بالعبور، يرافقه الدكتور حازم عليوة، والدكتور ياسر نور الدين نائبى المدير الأكاديمى، اللجان والاطمئنان على سير الامتحانات والتشديد على ضرورة توفير مناخ صحى وآمن للطلاب.

وقام مسئولى الجامعة بتوزيع الشيكولاتة على الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، وذلك لإضفاء جو من الألفة والود فى تعاملات أعضاء لجان الامتحان مع الطلاب وعدم الإخلال بنظام وانضباط اللجان، إلى جانب رفع روح الخوف والقلق من الامتحانات عن الطلاب.

وأعرب الطلاب عن ارتياحهم للإجراءات التى تم اتخاذها وأنهم يتطلعون لاستمرار العمل بهذه الاجراءات خلال الفصل الدراسى الثانى.

امتحانات الفصل الدراس الأول بجامعة بنها بالعبور

امتحانات الفصل الدراس الأول بجامعة بنها بالعبور

 

تعقيم الطلاب وتوزيع الكمامات على الطلاب
تعقيم الطلاب وتوزيع الكمامات على الطلاب

 

توزيع شيكولاتة على الطلاب بالامتحانات
توزيع شيكولاتة على الطلاب بالامتحانات

 

خلال امتحانات الطلاب بفرع العبور
خلال امتحانات الطلاب بفرع العبور

 

خلال توزيع شيكولاته على الطلاب
خلال توزيع شيكولاته على الطلاب

 

قياس درجات الحرارة للطلاب
قياس درجات الحرارة للطلاب

 


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