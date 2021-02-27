اليوم السابع
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توافد طلاب أولى ثانوى على لجان الامتحانات فى بورسعيد وسط إجراءات وقائية..صور

السبت، 27 فبراير 2021 09:38 ص
توافد طلاب أولى ثانوى على لجان الامتحانات فى بورسعيد وسط إجراءات وقائية..صور دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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توافد طلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، على المدارس لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى اللغة العربية والأحياء إلكترونيًا وورقيًا لمن لم يتسلم "التابلت المدرسي".

وبدأ امتحان اللغة العربية الساعة 9 صباحًا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ امتحان الأحياء الساعة 11 ونصف ولمدة 45 دقيقة .

وشددت إدارة المدارس على ضرورة إلتزام الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية ، فى الوقت الذى وفرت فيه المواد المطهرة ، واتبعت الإجراءات الاحترازية خاصة مسافات التباعد داخل اللجان ، وتجمع أولياء الأمور، خارج بوابات المدارس للإطمئنان على أبنائهم

ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية فى الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للإطلاع على الكتب الـpdf  والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ"open book"، كما أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلى أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات آخرى ، بينما غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، قيادات التعليم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب ، والتنسيق بين مديريتى التعليم والصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ، فضلًا عن توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات ، ومتابعته لسير وانتظام الامتحانات بالشكل الذى يمنع انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب .

 

أولياء الأمور خارج المدارس
أولياء الأمور خارج المدارس

 

دخول الطلاب الى اللجان
دخول الطلاب الى اللجان

 

دخول الطلاب للجان
دخول الطلاب للجان

 


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امتحانات طلاب الطف الأول الثانوى ببورسعيد

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