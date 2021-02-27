اليوم السابع
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تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على النيل بأسيوط.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 05:49 م
تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على النيل بأسيوط.. صور إزالة التعديات على النيل بأسيوط
كتبت أسماء نصار

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شنت الجهات المختصة بأسيوط حملة للتصدى للتعديات الصارخة على مجرى النيل حيث تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة منهم 5 ردم بحجم اجمالى 750 متر مكعب وقرار مبانى حوش من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمسطح 30 م٢ بناحية عزبة سعيد المعابدة - مركز أبنوب بمعرفه المخالفين وعلى نفقاتهم.


يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا انشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.

 

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التعديات على النيل

 

 

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إزالة التعديات على النيل

 


 



 


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