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تمثال ذهبى لترامب يسرق الأضواء فى مؤتمر المحافظين.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 11:36 م
تمثال ذهبى لترامب يسرق الأضواء فى مؤتمر المحافظين.. صور تمثال ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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لم يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى الآن في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC)، لكن تمثالًا ذهبي اللون يمثله قد سرق الأضواء بالفعل، حيث كان الناس يصطفون طوال اليوم للحصول على صور بجواره.

صنع التمثال تومي زيجان، وكان هذا ثاني عمل له بعد تمثال آخر لنجم فريق Green Pay Packers السابق بريت فافر. سيكون مشروع زيجان القادم هو تمثال لروبن ويليامز في دور Popeye.

A 'Very on Brand' Golden Statue of Donald Trump Is Being Wheeled Around CPAC

وقال زيجان إنه رأى طوال فترة رئاسة ترامب الكثير من اللافتات والبالونات والتماثيل للرئيس الـ45 ترسمه في صورة سلبية، وقال متسائلا: "هل هذا أفضل ما يمكن أن يفعله مجتمع الفن؟ .. لذا ، قلت إنني أستطيع أن أفعل ما هو أفضل".

وفقا لزيجان، هناك الكثير من "الرمزية" في عمله، حيث تمثل الدعوى أن ترامب رجل أعمال، وربطة العنق الحمراء هي رمز للحزب الجمهوري، يظهر سرواله القصير الأحمر والأبيض والأزرق أنه "وطني"، إنه يرتدي صندلًا لأنه في تلك السن، حيث يجب أن يتقاعد ويخرج على الشاطئ في مكان ما" لكنه ليس كذلك.

A 'Very on Brand' Golden Statue of Donald Trump Is Being Wheeled Around CPAC

وأشار إلى أن العصا السحرية، التي يمسكها تعود بتعليق عام 2016 الذي أدلى به الرئيس السابق باراك أوباما أمام ترامب عندما قال: "ما هي العصا السحرية التي لديك؟" لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة. أخيرًا، إنه يحتفظ بالدستور لأنه "يؤمن به".

وقال زيجان، إنه لا يريد أن يمثل التمثال "صنمًا" يعبده الناس. يريد من الجميع ، حتى الليبراليين، أن يضحكوا ويلتقطوا صورًا بجانب الشخصية.

ووفقا لفوكس نيوز، هذا التمثال هو في الواقع "القالب" الذي استخدم لصنع التمثال "الحقيقي"، وهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ويزن 600 رطل.

يأمل زيجان، أن ينتهي التمثال في مكتبة ترامب الرئاسية. هذا التمثال، الذي يزن 200 رطل ، معروض للبيع ويطلب بـ100 ألف دولار، وبالفعل تلقى عرضًا بقيمة 80 ألف دولار، ولكن تم سحبه بسبب الوباء.

 

 


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