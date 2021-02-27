تفاصيل مصرع سائق "توك توك" تحت عجلات قطار في العياط

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب الجيزة، تفاصيل مصرع سائق توك توك بالعياط، حيث تبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار مسرع ما أسفر عن وفاته. وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى العام، ولكنه فارق الحياة، فتم إبلاغ غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بمصرع سائق، بعدما صدمه قطار بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سائق توك توك خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار ما أسفر عن مصرعه في الحال، وهو ما أكده شهود العيان حول الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيق.