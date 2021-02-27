"تعليم بورسعيد": تطبيق الإجراءات الاحترازية على 5324 طالبا وطالبة.. صور

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال متابعته سير العملية الامتحانية، أنه يؤدي الامتحانات 5 آلاف و324 طالب وطالبة، جرى التشديد على ارتدائهم الكمامات، كما جرى توفير المواد المطهرة، وتطبيق مسافات التباعد.

وبدأ امتحان اللغة العربية الساعة 9 صباحًا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ امتحان الأحياء الساعة 11 ونصف ولمدة 45 دقيقة.

ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب الـpdf والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ"open book"، كما أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات آخرى، بينما غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.