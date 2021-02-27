اليوم السابع
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"تعليم بورسعيد": تطبيق الإجراءات الاحترازية على 5324 طالبا وطالبة.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 11:38 ص
"تعليم بورسعيد": تطبيق الإجراءات الاحترازية على 5324 طالبا وطالبة.. صور تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع دحول الطلبة والطالبات لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادتي اللغة العربية والأحياء للصف الأول الثانوي.

 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال متابعته سير العملية الامتحانية، أنه يؤدي الامتحانات 5 آلاف و324 طالب وطالبة، جرى التشديد على ارتدائهم الكمامات، كما جرى توفير المواد المطهرة، وتطبيق مسافات التباعد. 
 
وبدأ امتحان اللغة العربية الساعة 9 صباحًا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ امتحان الأحياء الساعة 11 ونصف ولمدة 45 دقيقة.
 
ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب الـpdf والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ"open book"، كما أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات آخرى، بينما غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.
 
تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (1)
تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (1)

تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (2)
تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (2)

تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (3)
تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (3)

تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (4)
تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (4)

تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (5)
تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية باللجان (5)
 

 


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