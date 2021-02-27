تعليم أسوان تؤكد تحويل شكاوى دخول الطلاب لمنصة الامتحان بالتابلت إلى الوزارة

أسوان – عبد الله صلاح

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة أسوان، من عدم قدرتهم على دخول منصة الامتحان لفترة زمنية من وقت بدء الامتحانات، اليوم السبت، وهو الأمر الذى أخطرت به مديرية التربية والتعليم بأسوان الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الطلاب لـ"اليوم السابع"، إن عطلا في "سيستم الامتحان" بمدارس محافظة أسوان تسبب فى عدم القدرة علي دخول الامتحان أو الاتصال ببنك المعرفة أو موقع الامتحانات عبر الانترنت بالمدرسة أو عن طريق شريحة التابلت وذلك منذ بدء امتحان اللغة العربية في التاسعة صباح اليوم السبت.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تمكن عدد كبير من الطلاب من الدخول على منصة الامتحان، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الدخول، وعلى إثر ذلك وحرصًا على مصلحة الطلاب، اتخذت المديرية كافة الإجراءات الإدارية اللازمة الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، وهو إثبات واقعة عدم دخول الطالب من خلال محضر رسمى ، وإرسال هذه المحاضر إلى الوزارة، وفى انتظار قرارات الوزارة فى هذا الشأن.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس التزمت بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بدءً من تعقيم وتطهير اللجان ، مرورًا بالبوابة الإلكترونية للعقيم، وصولًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من إرتداء جميع العاملين باللجان والطلاب الكمامات. وانطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى (عام وفنى) للعام الدراسى 2020/2021، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (عام) والبالغ عددهم 6106 امتحانهم اونلاين على أجهزة التابلت فى مادتى (اللغة العربية والأحياء) طبقًا لجدول الوزارة. وجدير بالذكر إن غدًا الأحد تبدأ امتحانات مرحلة التعليم الأساسى، بامتحان تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى (امتحانات متعدد التخصصات) مع أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.