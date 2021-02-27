اليوم السابع
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تعرف على مهام لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية

السبت، 27 فبراير 2021 12:00 ص
تعرف على مهام لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية البابا تواضروس وأساقفة الكنيسة
كتب ـ مايكل فارس

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يعد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو السلطة الأعلى ومصدر التشريع والقوانين داخل الكنيسة، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985 أي منذ قرابة 36 عاما، ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية، ومنها لجنة الإعلام والمعلومات.

ومهام لجنة الإعلام والمعلومات هي الإشراف على القنوات الفضائية المسيحية والمجلات المسيحية وتحديث العضوية الكنسية وتوثيق التاريخ الكنسي المعاصر من مصادر موثوق بها، ووتضم اللجنة ثلاثة لجان فرعية وهي لجنة القنوات الفضائية ولجنة العضوية الكنسية ولجنة تسجيل التاريخ الكنسي.

ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية فى الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات .

وتضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا حتى شهر فبراير 2021، 128 أسقفا عاما وأساقفة إيبارشيات ومطارنة، وقد استلم البابا تواضروس الثانى الكنيسة خلفا للراحل البابا شنودة الثالث وبها 82 أسقفا فقط، ليقرر إعادة ترتيب البيت الكنسى والدولاب الإدراى وتقسيم الإيبارشيات لسهولة الخدمة فزاد فى عهده عدد الأساقفة وقام برسامة "سيامة" 46 أسقفا جديدا وجّلس 19 آخرين على الإيبارشيات المختلفة خاصة ما تم إنشاءه حديثا، وهذا العام 2021 وخلال شهر مارس سيقوم برسامة 7 أساقفة وتجليس اثنين آخرين، وبذلك يرتفع أعداد الأساقفة الذين رسمهم البابا إلى 53 أسقفا، وعدد المجلسين 21 أسقفا، ويرتفع أعداد أعضاء المجمع المقدس إلى 135 أسقفا.

 

 

 


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