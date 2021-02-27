تعرف على أبرز الاختلافات بين لقاحات كورونا فايزر ومودرنا وجونسون

كتب - محمود جلال

ينتظر لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة جونسون الحصول على أذن استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA خلال الساعات القليلة المقبلة وسيكون الترخيص بمثابة ضربة ثالثة بعد لقاحى مودرنا وفايزر فى خطة مواجهة فيروس كورونا في ترسانة البلاد ضد الفيروس، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

الفرق بين لقاحات جونسون ومودرنا وفايزر

في حين أن اللقاحات المصرح بها سابقًا والتي طورتها شركة مودرنا وفايزر - بيونتك تعمل على منصة أحدث باستخدام تقنية mRNA، أو messenger RNA ، فإن المرشح من شركة جونسون يتضمن لقاحًا ناقلًا للفيروسات الغدية مُعدلاً تقليديًا مع بروتين خارجي متين يغلف الحمض النووي، ما يضفي على نفسه إلى عمر تخزين أطول.

ما هو الفرق بين لقاحات MRNA

واللقاحات التقليدية؟

بينما تتطلب كل من لقاحات فايزر ومودرنا نظامًا من جرعتين، يحتاج المرشح من جونسون، إلى جرعة واحدة فقط، مما يساعد على تسهيل الخدمات اللوجستية.

أظهرت التجارب السريرية المتأخرة أن لقاح شركة فايزر كان وقائيًا بنسبة 95٪ ضد مرض فيروس كورونا الحاد، بينما كانت فعالية 94.1٪ موديرنا، وكان مرشح جونسون فعاليته 66.9٪، ومع ذلك، فإن "الفعالية" في ظل ظروف خاضعة للرقابة في التجارب السريرية ليست هي نفسها "الفعالية" في ظروف العالم الحقيقي غير الكاملة. أظهرت النتائج هذا الأسبوع أن لقاح شركة فايزر كان فعالاً بنسبة 94٪ في دراسة أجريت في العالم على حوالي 1.2 مليون شخص، بما يتوافق مع الفعالية العالية المبلغ عنها أثناء التجارب السريرية.

كما يعتبر اللقاح المرشح لشركة جونسون مستقر لمدة تصل إلى عامين عند درجة حرارة -20 درجة مئوية وثلاثة أشهر على الأقل عند 2 إلى 8 درجات مئوية. يمكن أن يستمر لقاح موديرنا عند درجة حرارة -20 درجة مئوية لمدة ستة أشهر ومن 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يومًا، وفي الوقت نفسه، خففت إدارة الغذاء والدواء للتو الشحن المسموح به ودرجات حرارة التخزين لمدة أسبوعين للقاح فايزر إلى -25 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية في تحول كبير من متطلبات درجة الحرارة شديدة البرودة البالغة -80 درجة مئوية و -60 درجة مئوية لـ تصل إلى 6 أشهر.

تم ترخيص لقاح فايزر للاستخدام في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر ، بينما تمت الموافقة على لقاح موديرنا لمن هم في سن 18 عامًا فما فوق ، مثل المرشح لشركة جونسون إذا وجدت إدارة الغذاء والدواء أنه آمن وفعال. تقوم الشركات الآن بتقييم اللقاحات في الفئات العمرية الأصغر.