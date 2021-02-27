تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق.. صور

الفيوم رباب الجالي

شهدت قرية أبو طالب بمركز طامية بمحافظة الفيوم تشبيع جنازة وافية أحمد العطيفي حرم الدكتور الراحل صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس الجمهورية المؤقت السابق.

وتمت تأدية صلاة الجنازة على جثمان الراحلة بمسجد القرية بحضور الأهالى، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

والمتوفية هي والدة كل من الدكتور حسين أبوطالب الاستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور أحمد أبوطالب الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة.