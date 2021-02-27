اليوم السابع
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تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 04:40 م
تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق.. صور تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب
الفيوم رباب الجالي

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شهدت قرية أبو طالب بمركز طامية بمحافظة الفيوم تشبيع جنازة وافية أحمد العطيفي حرم الدكتور الراحل صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس الجمهورية المؤقت السابق. 
 
وتمت تأدية صلاة الجنازة على جثمان الراحلة بمسجد القرية بحضور الأهالى، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة. 
 
والمتوفية هي والدة كل من الدكتور حسين أبوطالب الاستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور أحمد أبوطالب الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
 
تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب (1)
تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب 

تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب (2)
تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب 

تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب (3)
تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب 

تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب (4)
تشييع جثمان أرملة الدكتور صوفي أبو طالب 

 


تشييع جثمان

أرملة الدكتور صوفي أبو طالب

الفيوم

الدكتور صوفي أبو طالب

طاميه

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