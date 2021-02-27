تشريح جثة مسن عثر عليها فى حالة تعفن بمنزله بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، انتداب الطب الشرعى، لتشريح جثة مسن عثر عليه فى حالة تعفن بمنزله بقرية سماكين الشرق، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمستشفى الحسينية المركزى بوصول" السيد س ه" 65 سنة مقيم قرية سماكين الشرق، جثة هامدة.

وتبين أن المتوفى يعيش بمفرده منذ انفصاله عن زوجته وفى آخر أيامه أختفى عن الأنظار وعثر عليه جثة هامدة بمسكنه، بعد انبعاث رائحة كريهة من مسكنه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.