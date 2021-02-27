تشديد الإجراءات الاحترازية فى أول أيام الامتحانات بجامعة بورسعيد.. لايف

وشهدت كلية الحقوق، التزام من الطلبة والطالبات بارتداء الكمامة ووفرت إدارة الكلية المواد المطهرة، ونفذت التباعد في المقاعد ما بين كل طالب والآخر.

وأكد الدكتور علاء حامد، عميد كلية الحقوق ببورسعيد، أنه تم التنبيه على الطلبة والطالبات من خلال موقع الكلية بالالتزام بجميع الإجراءات من ارتداء الكمامة وعدم تناول الأدوات بينهم وغيرها حفاظاً علي أبنائنا من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور علاء الدين حامد، عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أنه بدأ مبكرًا الاستعداد للامتحانات بتعليمات واضحة وصريحة من الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس الجامعة، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة، بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة تطهير وتعقيم اللجان وكافة المنشآت الجامعية قبل وبعد دخول الطلاب، وارتداء الكمامات والتباعد، ومنع تبادل الأدوات.