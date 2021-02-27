تحريات المباحث تؤكد تسبب الخلافات العائلية في مقتل سائق تاكسى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشفت تحريات مباحث قسم أول الإسماعيلية، تفاصيل واقعة مقتل سائق التاكسى الذى عثر عليه مقتولا قبل أسبوع، والتى أكدت أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسى المجنى عليه فى حادث الإسماعيلية والمتهم بقتله دفعته إلى ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.

وكثفت وحدة مباحث قسم أول بالإسماعيلية تحرياتها حول المجنى عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه فى العمل، فيما تتبع ضباط البحث الجنائى هاتف المجنى عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم المجنى عليه قبل وفاته.

ونجح ضباط البحث بقسم أول فى تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم فى ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية مرتكب الواقعة وتمكن الضباط من القبض عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم على صلة قرابة مع المجنى عليه وأن خلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلى منطقة "الإرسال" دائرة قسم أول بالإسماعيلية باعتبارها من المناطق الغير مزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة فى السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء على الرأس.

وقالت المصادر إن المجنى عليه فر بين البنايات السكنية ولم يستخدم الطريق الرئيسى إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل والتى ساعدت فى تحديد هويته.

وأضافت المصادر أن الجانى استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة طعن بها المجنى عليه 6 طعنات فى البطن والظهر والرقبة نقل على أثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس وتوفى فى الحال.

وألقت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية أمس الجمعة، القبض على قاتل سائق التاكسى الذى عثر عليه مقتولا قبل أسبوع.

وشيع الأحد الماضى المئات من أسرة سائق تاكسى الإسماعيلية شهيد لقمة العيش الذى قتل غدرًا خلال عمله فى الساعات الأولى الخميس قبل الماضى، بعد أن تم طعنه عدة طعنات، بالحسد، بمنطقة الإرسال بمدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وفارق الحياة بعد وصوله المستشفي، بعد صرحت النيابة العامة بدفنه.

وشهدت الجنازة إنهيار أسرته ووالدته، وتم صلاة الجنازة على الضحية بكنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية، وتم دفنه بمقابر المسيحيين بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، وطالبت أسرة المجنى عليه بالحصول على حق نجلهم.

وقالت والدة شهيد لقمة العيش، بالإسماعيلية، إن أبنها الراحل كان يقوم على رعايتها وخدمتها خاصة أنها تعانى من أمراض ووزنها كبير، مشيرة إلى أنها لا تستطيع دخول الحمام إلا بمساعدته.

وأضافت والدة شهيد لقمة العيش بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أبنى 27 عامًا وتم قتله فى رعيان شبابه، وكان طيب الخلق ولا توجد له أى عداوة مع أحد، ولم يتشاجر من قبل مع أى شخص، ولا أعلم لماذا تم قتله غدرًا وحرمانى منه، مطالبة بسرعة الوصول للجانى للحصول على حقها من قتله أبنها، الذى كان مقبل على الزواج.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تحرياتها حول واقعة العثور على سائق تاكسى يدعى السيد فايز عزيز ميخائيل 27 عامًا مطعونًا بـ 6 طعنات داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمدينة الإسماعيلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتوفى بعد نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقال مصدر أمنى، إنه تم العثور على هاتف محمول المجنى عليه داخل سيارته ومبلغ مالى، بعد تفتيش السيارة، مؤكدًا أن التحريات المبدئية، والمعاينة كشفت تعرض السائق إلى 6 طعنات فى الرقبة والجانب الأيسر، وتوفى بعد نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، متأثرًا بجراحه.

وقال مصدر طبى بمستشفى جامعة قناة السويس، أن سائق التاكسى ويدعى السيد فايز عزير ميخائيل، 27 عامًا وصل إلى المستشفى فى حالة إعياء شديدة آثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة، بالجسم، وتم إسعافه وحاول الأطباء إجراء الطوارئ اللازمة له وانعاش عضلة القلب تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، إلا أنه فارق الحياة.

ولقى سائق تاكسى فى العشرينيات من عمرة، مصرعة داخل سيارته، بعدة طعنات فى الرقبة والجانب الأيسر، فى منطقة الإرسال بالإسماعيلية، فى ظروف غامضة، فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى.

وقال شهود عيان، إن عدد من السيارات المارة من الشارع فؤجئت بسيارة مصادمة بالرصيف، فعندما نزلوا لمساعدة السائق، فؤجئوا بإغماء السائق، وبه عدة طعنات، على الفور تم الاتصال بالشرطة، والتى حضرتك على الفور، وقامت سيارة الإسعاف بنقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وفارق الحياة بعد دخولة المستشفي.

وقالت مصادر إن المجنى عليه، فى العشرينات من عمره، وكان يجهز لحفل زفافه وتم قتله غدرًا، مرجحين، أن يكون القتل بهدف سرقة السيارة التاكسى، وعندما منعهم وتصدى لهم طعنوه بالرقبة والجانب الأيسر، وعندما اصطدمت السيارة بالرصيف فروا هاربين، إلا أن مصادر أمنية نفت ذلك وأكدت أنه تم العثور على جميع متعلقات الضحية داخل التاكسى، منها هاتفه المحمول وأمواله.

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، بتعرض بالعثور على سائق تاكسى مصاب بعدة طعنات بالرقبة والجانب الأيسر داخل سيارته بمنطقة الإرسال، وتم اصطدام سيارته بالرصيف على الفور تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فى حالة فقدان الوعى، وتوفى بعد وصولة، وتكثف مباحث الإسماعيلية تحرياته للوصول إلى الجناة.