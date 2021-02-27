تجديد حبس مستريح قليوب "الجواهرجى" 15 يوما للمرة الثانية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة قليوب الجزئية، اليوم السبت، بتجديد حبس مستريح قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

واعترف المتهم أمام المحكمة بالاستلاء علي المبالغ من المواطنين، وطلب من المحكمة أجل لسداد المبالغ التي استولى عليها.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا، يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «نادر. ن» 52 عاما، جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيات، وتم عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.