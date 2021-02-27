تجديد حبس مستريح قليوب "الجواهرجى" 15 يوما للمرة الثانية

قضت محكمة قليوب الجزئية، اليوم السبت، بتجديد حبس مستريح قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.
واعترف المتهم أمام المحكمة بالاستلاء علي المبالغ من المواطنين، وطلب من المحكمة أجل لسداد المبالغ التي استولى عليها.
كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا، يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «نادر. ن» 52 عاما، جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيات، وتم عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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