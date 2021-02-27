تجديد حبس عاطل قتل طالبة رفضت تعديه عليها جنسيا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار وائل الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل قتل طالبة حال محاولته التعدى عليها جنسيا ورمى جثتها وسط الزراعات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز قويسنا فى أقل من 48 ساعة من كشف لغز الجريمة، والعثور على جثة طالبة بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فى الصف الثالث الثانوى، وضبط عاطل قتلها خنقا بيده وذلك حال محاولته التعدى عليها جنسيا فقاومته فقتلها ورمى جثتها وسط الزراعات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، قد عثرو على جثة طالبة فى الصف الثالث الثانوى ، وذلك فى ظل ظروف غامضة ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثمان فتاة بمنطقة زراعية بطريق ميت برة ، تدعى "أ، م، ع" 18 عاما على الفو، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز قويسنا ،وتحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،للتحقيق فى الواقعة، لسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، لحل لغز العثور على جثمان الفتاة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى .

وعلى الفور، قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز قويسنا وبركة السبع، والمقدم أحمد شمس رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، المتهم أنور .م .ا 45 عاما عاطل وذلك لقيامه بقتل المجنى عليها نهال .ع .م 17 عامل طالبه بالصف الثالث الثانوى حيث قام بقتلها خنقا بيده وذلك حال محاولته التعدى عليها جنسيا فقاومته فقام بقتلها ورمى جثتها وسط الزراعات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.