تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يوما في جلسة بالفيديو كونفرانس

تم إجراء الجلسة بنظام الفيديو كونفرانس بسبب الاجراءات الاحترازية ؛ لمكافحة كورونا ، وجرى نقل المتهم من محبسه بقسم ثان العامرية الى قسم شرطة أول العامرية، لتوافر بها قاعة مجهزة إلكترونيا وحضر الجلسة عدد من أهلية المجنى عليهم.

وفى بداية الجلسة نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه ، وقرر بعض أهلية الضحايا الذين حضروا الجلسة عدم توجيه أى إتهام للمذكور ومن جانبه طالب محامى المتهم إخلاء سبيل موكله بأى ضمان مالى إلا ان المحكمة أصدرت قرارها بإستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المذكور فى وقت سابق بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الانسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وأبنته ، ثم أستدعته فى تليوم التالى وعقب التحقيق معه تحت إشراف المستشار مروان أبو خطوة رئيس نيابة ثان العامرية، أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كان مركب يقل 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا غرقا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، جنازة الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.