تجديد حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس متهم بمحاولة تهريب 60 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حيث تم الاشتباه فى الراكب "أ. د"، وبتفتيش حقائبه عثر على 60 قرصا.

وأمر رأفت وهيب، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2021 ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.