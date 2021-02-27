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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الروسية تتمتع بقدرات فريدة لحل المهام بالغة الأهمية وشديدة التعقيد، وأشار بوتين - في تهنئته بمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إلى أن هذه القوات تضم في صفوفها، مقاتلين على استعداد للعمل في الظروف غير المعتادة في أي مكان في العالم، إذا كانت مصالح روسيا وأمنها تتطلب ذلك.