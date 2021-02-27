وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لعناصر قوات العمليات الخاصة على الخدمة الصادقة والوفاء الخالص الذي لا يتزعزع للواجب العسكري والقسم، مؤكدا أن تشكيل قوات العمليات الخاصة جاء بمثابة رد على تحديات الزمن، وعلى التغيرات الجدية في طبيعة المخاطر، والتهديدات العسكرية وطرق أساليب خوض الكفاح المسلح.