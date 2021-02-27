أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الروسية تتمتع بقدرات فريدة لحل المهام بالغة الأهمية وشديدة التعقيد، وأشار بوتين - في تهنئته بمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إلى أن هذه القوات تضم في صفوفها، مقاتلين على استعداد للعمل في الظروف غير المعتادة في أي مكان في العالم، إذا كانت مصالح روسيا وأمنها تتطلب ذلك.
وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لعناصر قوات العمليات الخاصة على الخدمة الصادقة والوفاء الخالص الذي لا يتزعزع للواجب العسكري والقسم، مؤكدا أن تشكيل قوات العمليات الخاصة جاء بمثابة رد على تحديات الزمن، وعلى التغيرات الجدية في طبيعة المخاطر، والتهديدات العسكرية وطرق أساليب خوض الكفاح المسلح.
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