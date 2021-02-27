بدء حصر المستهدفين فى مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس محمد عشرى، رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، اجتماعا فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمدير العام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة الأعمال الجارية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتم عقد الاجتماع بحضور تنسيقى لعرض آليات حصر المستهدفين لمبادرة حياة كريمة بقرى القرايا والنمسا والمساوية، ورؤساء وحدات الشئون الاجتماعية بالقرايا والنمسا، حسين آدم وإبراهيم حجاجى وخليل الصادق، ومتطوعين بالقرايا، وتم عرض المعوقات والصعوبات التى تواجه المتطوعين أثناء الحصر وإيجاد حلول مبدئية لتلك المعوقات.

وكان قد عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لقاء لمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ والشباب والسيدات بقرية أصفون، فى حضور المهندس صفوت حسن رئيس مجلس قروى أصفون بمقر جمعية بجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة متطلبات لقرى أصفون والوابورات والزنيقة وتوماس 3 وتوابعهم، حيث قال رئيس مدينة إسنا، إنه تم عقد اللقاء فى إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة فى مبادرة رئيس الجمهورية، وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضاً مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى فى تنمية قراهم.

وأكد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال اللقاء، على أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات لمجلس قروى أصفون وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتى تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحى وغاز طبيعي، وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي، وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد، وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق، بجانب تأهيل وترميم عدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجاً لتوفير سكن كريم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، داعياً جميع المواطنين داخل مركز إسنا بالتعاون وتذليل العقبات بجانب أجهزة الدولة لخدمة قراهم، وأنه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز اسنا ولم يتم استبعاد أى قرية.















