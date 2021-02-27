اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء إنشاء 33 عمارة ضمن الإسكان الاجتماعى لـ3 تجمعات سكنية بكفر الشيخ

السبت، 27 فبراير 2021 05:47 م
بدء إنشاء 33 عمارة ضمن الإسكان الاجتماعى لـ3 تجمعات سكنية بكفر الشيخ بدء الأعمال في إنشاء 33 عمارة سكنية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد موقع التجمع الأول السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ، بدء الأعمال في إنشاء 33 عمارة سكنية، تشمل 3168 وحدة، ضمن الـ3 تجمعات سكنية التي سيتم إنشاؤها خلال عام، ليتسلمهم الحاجزون من أبناء العاصمة، لتنتهي معاناتهم التي استمرت طوال 17 سنة، وتم نقل حديد التسليح واللودرات والسيارات والجرارات للموقع، وعدد من العمال والحدادين، وتواجد المهندسين المشرفين على المشروع.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الموقع الأول من بين التجمعات السكنية الثلاثة شهد بدء العمل لإنشاء 33 عمارة سكنية ، تشمل 3168 وحدة، ضمن التجمعات السكنية الجديدة الـ3 بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، وصندوق تطوير العشوائيات لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مساحات خالية تمثل ربع خالي من مدينة كفر الشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارات، وكل عمارة مكونة من أرضي و 10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة، كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء، ومناطق خدمية.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما سيبدأ العمل خلال الأيام المقبلة بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، تشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فداناً، ضمن المشروع القومي "سكن كل المصريين "، مؤكداً أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم إقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الإسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فداناً، وجاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي "محور صبري القاضي"، امتداداً لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي.

وكذا محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.

الارض التي سيقام عليها الوحدات السكنية

الارض التي سيقام عليها الوحدات السكنية

 

المعدات والحديد بالموقع
المعدات والحديد بالموقع

 

 

بدء العمل في الاسكان الاجتماعي
بدء العمل في الاسكان الاجتماعي

 

 

بدء العمل في لانشاء الوحدات السكنية
بدء العمل في لانشاء الوحدات السكنية

 

 

بدء انشاء التجمع السكني الاول بكفر الشيخ
بدء انشاء التجمع السكني الاول بكفر الشيخ

 

 

جانب من الاعمال الجارية
جانب من الاعمال الجارية

 

 

موقع اقامة الوحدات السكنية
موقع اقامة الوحدات السكنية

 

 

مولد كهربائي وبدء العمل
مولد كهربائي وبدء العمل

 


كفر الشيخ

محافظه كفر الشيخ

اسكان اجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعى

جامعة كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تضامن النواب": مصر تشهد طفرة بالإسكان الاجتماعى ومعدلات تنفيذها غير مسبوقة

السبت، 27 فبراير 2021 03:57 م

محافظ القاهرة يعتمد تخطيط مشروعات المحروسة كإسكان اجتماعى متكامل الخدمات

الخميس، 25 فبراير 2021 10:51 ص

مواطنون بالإسكان الاجتماعى فى الشرقية يطالبون بتوصيل الغاز.. والمحافظ يرد

الخميس، 25 فبراير 2021 01:00 ص

12 قرارا عاجلا للحكومة اليوم.. الموافقة على الإعفاء الجزئى لـ30 ألف سيارة ببورسعيد من الضرائب الجمركية.. إعلان قواعد بيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعى الزائدة عن الطلب والشاغرة.. و50% تخفيض بمعرض "أهلا رمضان"

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة