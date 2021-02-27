اليوم السابع
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بايدن يتفقد هيوستن بعد موجة الصقيع وزوجته تشارك فى تعبئة مواد الغذاء للمتضررين

السبت، 27 فبراير 2021 12:11 م
بايدن يتفقد هيوستن بعد موجة الصقيع وزوجته تشارك فى تعبئة مواد الغذاء للمتضررين بايدن وزوجته فى هيوستن
محمد تهامى زكى

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تفقد الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، جهود الإغاثة فى مدينة هيوستن بولاية تكساس، فى أول رحلة لهما إلى منطقة كوارث كبرى منذ تولى منصبه، بعدما ضربت عاصفة شتوية شديدة وموجة صقيع قطبى نادرة، الأسبوع الماضى، حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.

 

ووفقا لـموقع Fox26، وصل الرئيس جو بايدن، إلى هيوستن، لمناقشة جهود التعافى فى أعقاب عاصفة الشتاء وزيارة موقع تطعيم "كوفيد 19" الجديد، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، هبطوا فى حقل إلينجتون، وكان فى استقبالهم فى المطار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، عمدة مدينة هيوستن سيلفستر تورنر، قاضية مقاطعة هاريس لينا هيدالجو ومشرعون محليون آخرون.

وأشاد بايدن، بالعاملين فى مركز عمليات الطوارئ بالمدينة، قائلا: "يا لها من عملية تجرى هنا، إنها على الأرجح الأفضل فى البلاد، أنتم تنقذون حياة الناس".

وزار بايدن، أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا فى هيوستن، حيث أشاد بالجهود المبذولة، وأكد، أن اللقاحات آمنة وحث المواطنين على عدم التهاون بشأن الجائحة خلال الأشهر المقبلة.

كما انضمت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، خلال الزيارة، إلى المتطوعين ومشاركتهم بتعبئة صناديق إغاثة تحوى مواد غذائية فى بنك الطعام بمدينة هيوستن.

وتعرضت مدينة هويستن والعديد مناطق ولاية تكساس، إلى عاصفة شديدة من الصقيع، أودت بحياة نحو 70 شخصا على الأقل، كما حرمت الملايين من سكان الولاية من الكهرباء ومياه الشرب خلال الأسبوع الماضى.

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جيل بايدن

هيوستن

ولاية تكساس

عواصف قطبية فى تكساس

الولايات المتحدة

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