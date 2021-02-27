انهيار منزل بمركز الفتح واستخراج 4 أشخاص من اسفل الانقاض بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

انهار مساء اليوم، منزل ريفى ريفى مكون من 3 طوابق بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح، وتفقد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يرافقه اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، منذ قليل، جهود استخراج بعض الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل ريفى، رافقهم خلالها اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر مبنى بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح ملك المواطن وأخوته، مقيمين بنفس المنزل، ووجود بعض الأشخاص أسفل الأنقاض.

وعلى الفور أصدر المحافظ، تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة، وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض، وانتشال سكان المنزل من أسفل الأنقاض، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الإنقاذ البرى ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

وعلى الفور توجه نائب محافظ أسيوط والسكرتير العام والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنه تم انتشال 4 اشخاص من سكان المنزل من أسفل الأنقاض وتم نقل أحدهم إلى مستشفى أسيوط العام لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة له وجارى استخراج باقى سكان المنزل من أسفل الأنقاض وتم عقد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث أول بأول وتنسيق الجهود لإنقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الأزمة.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والأسقف والبحث عن باقى سكان العقار، وأصدر المحافظ تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والإنقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الأنقاض، كما أصدر تعليماته إلى رئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.

كما أصدر المحافظ، تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لأصحاب المنزل المنهار، وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعى، وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.