اليوم السابع
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انقلاب سيارة محملة بالغاز المسال على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ..فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 02:40 م
انقلاب سيارة محملة بالغاز المسال على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ..فيديو وصور انقلاب سيارة محملة بالغاز المسال
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد الطريق الدولى الساحلى، انقلاب سيارة بفنطاس تحمل رقم "ل ب ع"7136 محملة بـ25 طن غاز مسال، متجهة لمصنع الغاز ببلطيم، ما أدى لإصابة سائقها بعدد من الإصابات، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة إرسال رافعات لإعادة السيارة لوضعها الطبيعى.

تلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اتصالا من جمال فهمى ، رئيس مركز ومدينة مطوبس يؤكد انقلاب سيارة بفنطاس محملة بـ25 طن غاز مسال متجهة لمصنع بلطيم للغاز قيادة إبراهيم متولى متولى مصطفى، تحمل رقم السيارة "ل ب ع" 7136 ، مما أدى لإصابته بكسر فقرتين وكدمات، فأمر المحافظ بسرعة توجه 3 سيارات حماية مدنية بالتعاون مع مديرية الأمن لتأمين الغاز، لموقع الحادث، ونقل السائق لمستشفى رشيد العام، لتلقى العلاج اللازم.

كما أمر محافظ كفر الشيخ بسرعة إرسال سيارات ورافعات لرفع السيارة، لإعادتها للوضع الطبيعى ورفع الفنطاس من الأرض وتأمينه بسيارات مخصصة ،ولم تتأثر حركة السيارات على الطريق الدولى الساحلى، لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

الفنطاس المقلوب
الفنطاس المقلوب

 

انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي
انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

 


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