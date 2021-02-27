اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة العريش

السبت، 27 فبراير 2021 10:20 ص
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة العريش رئيس جامعت العريش يتفقد اللجان قبل دخول الطلاب
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة، امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الأول بجامعة العريش. وشهدت الجامعة تطبيق إجراءات احترازية التزم بها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتضمنت ارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة .

وقال الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، أنه يتم تطبيق الإجراءات بدون أى تهاون لتأمين الصحة والسلامة للطلاب وجميع العاملين داخل الحرم الجامعى طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

لافتا إلى أنه تم تشكيل الكنترولات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة ، ومنع تواجد أعضاء الكنترول أو أى شخص داخل اللجان الامتحانية غير المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة ، والتوقيع على كشوف الرصد والنتائج بالكربون من الخلف حرصاً على سلامة الإجراءات عند تسليمها فى صورتها النهائية، ووضع الأختام على الورقة الامتحانية وهى ختم رئيس الكنترول وختم المادة وختم التاريخ وختم الفرقة والكلية وختم رئيس الكنترول الالكتروني ، والانتهاء من رصد النتائج خلال أسبوع من تاريخ نهاية الامتحان لكل كلية .

 

 

 


شمال سيناء

جامعة العريش

امتحانات الفصل الدراسى الأول

امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة العريش

رئيس جامعة العريش

لجان امتحانات الطلاب بجامعة العريش

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