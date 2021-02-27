انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة أسوان وسط إجراءات وقائية.. فيديو لايف

وشدد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وذلك طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة، أن جامعة أسوان وضعت خطة لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للطلاب بمختلف الكليات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات ونجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.